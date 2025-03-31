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ミャンマー入りしたロシア非常事態省、24時間体制で救助活動行う
ミャンマー入りしたロシア非常事態省、24時間体制で救助活動行う
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ロシア非常事態省の救助隊は中国の救助隊と協力し、瓦礫の下から女性を救出した。女性は瓦礫の下で2日以上も取り残されていた。 2025年3月31日, Sputnik 日本
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マンダレー市では、ロシアの捜索犬が瓦礫の下で負傷者を発見した。救助活動は暗闇の中で8時間続き、命の危険もあった。捜索は余震が続く困難な状況の中で行われている。ロシアの救助隊員は24時間体制で活動している。
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ミャンマー入りしたロシア非常事態省、24時間体制で救助活動行う
2025年3月31日, 09:01 (更新: 2025年3月31日, 10:41)
ロシア非常事態省の救助隊は中国の救助隊と協力し、瓦礫の下から女性を救出した。女性は瓦礫の下で2日以上も取り残されていた。
マンダレー市では、ロシアの捜索犬が瓦礫の下で負傷者を発見した。救助活動は暗闇の中で8時間続き、命の危険もあった。