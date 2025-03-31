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南海トラフ地震の死者29.8万人 被害想定公表

南海トラフ地震の死者29.8万人 被害想定公表

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内閣府が31日に公開した、国の有識者会議による南海トラフ巨大地震の新たな被害想定によると、死者は最大で29.8万人、経済被害は292兆円の上る恐れがある。 2025年3月31日, Sputnik 日本

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死者は前回2013年の想定の220兆円から悪化。死者数は前回の32万人あまりから多少改善したものの、楽観視できない結果となっている。死者の内訳は津波が21.5万人、建物倒壊が7.3万人、地震火災が9000人。建物の被害（全壊・焼失）は、最大で235万棟と予想されている。

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