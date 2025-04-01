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石破首相、食料品の消費税減税めぐるレトリック後退
石破首相、食料品の消費税減税めぐるレトリック後退
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食料品の消費減税をめぐり3月28日の予算委員会で「一概には否定しないが検証必要」と述べた石破首相。だが、4月1日の記者会見では「税率引き下げは適当ではない」と発言し、減税へのレトリックを後退させた。 2025年4月1日, Sputnik 日本
2025-04-01T21:01+0900
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石破首相、食料品の消費税減税めぐるレトリック後退
食料品の消費減税をめぐり3月28日の予算委員会で「一概には否定しないが検証必要」と述べた石破首相。だが、4月1日の記者会見では「税率引き下げは適当ではない」と発言し、減税へのレトリックを後退させた。