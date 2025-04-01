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石破首相、食料品の消費税減税めぐるレトリック後退
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食料品の消費減税をめぐり3月28日の予算委員会で「一概には否定しないが検証必要」と述べた石破首相。だが、4月1日の記者会見では「税率引き下げは適当ではない」と発言し、減税へのレトリックを後退させた。 2025年4月1日, Sputnik 日本
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石破首相、食料品の消費税減税めぐるレトリック後退

2025年4月1日, 21:01
© AP Photo / Alex BrandonПремьер-министр Японии Сигэру Исиба во время своего визита в США
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба во время своего визита в США - Sputnik 日本, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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食料品の消費減税をめぐり3月28日の予算委員会で「一概には否定しないが検証必要」と述べた石破首相。だが、4月1日の記者会見では「税率引き下げは適当ではない」と発言し、減税へのレトリックを後退させた。
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