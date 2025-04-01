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ロシアの追加支援2機が到着 ミャンマー地震

ロシアの追加支援2機が到着 ミャンマー地震

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ロシア非常事態省は1日、大地震の被害を受けたミャンマーの被災地に、追加で派遣した特別機2機が到着したと発表した。合わせて264人態勢で捜索・支援活動にあたる。 2025年4月1日, Sputnik 日本

2025-04-01T16:19+0900

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今回の地震では少なくとも2719人が死亡、けが人は4521人に達した。また、400人以上が行方不明となっている。映像は追加派遣隊の出発の際の映像。

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