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米国は在日米軍をさらに一層強化する＝ロシア人軍事専門家

米国は在日米軍をさらに一層強化する＝ロシア人軍事専門家

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軍事専門家でロシア経済高等学院、欧州国際調査総合センター所長のヴァシーリィ・カーシン氏が在日米軍のプレゼンスの質的変貌について語った。 2025年4月2日, Sputnik 日本

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コメントは、国際ディスカッションクラブ「ヴァルダイ」会議と華東師範大学付属ロシア研究センターが催した露中会議のフィールドで収録された。

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