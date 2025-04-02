https://sputniknews.jp/20250402/19715892.html
米国は在日米軍をさらに一層強化する＝ロシア人軍事専門家
米国は在日米軍をさらに一層強化する＝ロシア人軍事専門家
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軍事専門家でロシア経済高等学院、欧州国際調査総合センター所長のヴァシーリィ・カーシン氏が在日米軍のプレゼンスの質的変貌について語った。 2025年4月2日, Sputnik 日本
2025-04-02T03:46+0900
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コメントは、国際ディスカッションクラブ「ヴァルダイ」会議と華東師範大学付属ロシア研究センターが催した露中会議のフィールドで収録された。
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米国は在日米軍をさらに一層強化する＝ロシア人軍事専門家
軍事専門家でロシア経済高等学院、欧州国際調査総合センター所長のヴァシーリィ・カーシン氏が在日米軍のプレゼンスの質的変貌について語った。
コメントは、国際ディスカッションクラブ「ヴァルダイ」会議と華東師範大学付属ロシア研究センターが催した露中会議のフィールドで収録された。