日本
https://sputniknews.jp/20250402/19717137.html
米上院議員グループ、ロシアが交渉を拒否した場合の制裁強化をちらつかせる
米上院議員グループ、ロシアが交渉を拒否した場合の制裁強化をちらつかせる
Sputnik 日本
米上院議員50人からなるグループは、ロシアがウクライナの和平プロセスへの参加を拒否した場合、ロシア産の石油、ガス、ウランを購入する国に500％の関税を課すなど、制裁をより厳しくする措置に賛成票を投じる用意があると表明した。 2025年4月2日, Sputnik 日本
2025-04-02T10:16+0900
2025-04-02T10:16+0900
米国
政治
ロシア
ウクライナ
制裁
対露制裁
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/02/13/17942037_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_f17ce7fdfa828481e32aec54cd9f660e.jpg
法案の共同提案者には、共和党のリンゼー・グラハム上院議員（ロシア連邦のテロリスト及び急進主義者一覧に掲載）が含まれている。プーチン大統領は、ロシアはウクライナ問題に関する交渉を拒否したことは一度もないと繰り返し述べている。
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/02/13/17942037_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_a1d2b3c04d09ed355471beaed7e25289.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
米国, 政治, ロシア, ウクライナ, 制裁, 対露制裁
米国, 政治, ロシア, ウクライナ, 制裁, 対露制裁

米上院議員グループ、ロシアが交渉を拒否した場合の制裁強化をちらつかせる

2025年4月2日, 10:16
© AP Photo / J. Scott Applewhiteリンゼー・グラハム米上院議員（共和党）
リンゼー・グラハム米上院議員（共和党） - Sputnik 日本, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
サイン
米上院議員50人からなるグループは、ロシアがウクライナの和平プロセスへの参加を拒否した場合、ロシア産の石油、ガス、ウランを購入する国に500％の関税を課すなど、制裁をより厳しくする措置に賛成票を投じる用意があると表明した。
「これらの制裁は、ロシアがウクライナとの恒久的な和平にまつわる誠実な交渉を行うことを拒否したり、和平の成立後にウクライナの主権を損なうような軍事侵攻を含むその他の行為をした場合に課される」
法案の共同提案者には、共和党のリンゼー・グラハム上院議員（ロシア連邦のテロリスト及び急進主義者一覧に掲載）が含まれている。
プーチン大統領は、ロシアはウクライナ問題に関する交渉を拒否したことは一度もないと繰り返し述べている。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала