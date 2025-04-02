https://sputniknews.jp/20250402/19720708.html
戦勝者の記憶
戦勝者の記憶
Sputnik 日本
戦線から届いた手紙、当時の写真は大祖国戦争の様子をありありと蘇らせてくれる。スプートニクは、ソビエト親衛隊のボリス・ルチェフ大尉の回想からＡＩビジョンを制作。 2025年4月2日, Sputnik 日本
2025-04-02T22:20+0900
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社会
大祖国戦争勝利80周年
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戦勝80周年にむけた企画。もう、私たちの傍にはいない彼らが、自分の歴史をあなたにむけて語り始める。
2025
ニュース
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戦線から届いた手紙、当時の写真は大祖国戦争の様子をありありと蘇らせてくれる。スプートニクは、ソビエト親衛隊のボリス・ルチェフ大尉の回想からＡＩビジョンを制作。
戦勝80周年にむけた企画。もう、私たちの傍にはいない彼らが、自分の歴史をあなたにむけて語り始める。