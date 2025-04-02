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【図説】トランプ大統領の関税政策　「米国解放の日」となるか？
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... 2025年4月2日, Sputnik 日本
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【図説】トランプ大統領の関税政策　「米国解放の日」となるか？

2025年4月2日, 22:16
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米国のトランプ大統領は4月2日を「解放の日」と定め、新たな関税を発動することを発表した。これにより、全ての国から輸入される自動車と自動車部品、さらにベネズエラ産の石油およびガスを購入する国々に25％の関税が課されることになる。スプートニクは、米国がこれまでに発効した、または発効予定の輸入関税と、各国の報復措置についてまとめた。
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