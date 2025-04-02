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特別軍事作戦 4月2日の概要 露国防省
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ロシア国防省は、特別軍事作戦の進捗状況に関する日報を発表した。スプートニクが最も重要な項目をまとめた。 2025年4月2日, Sputnik 日本
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特別軍事作戦 4月2日の概要 露国防省
2025年4月2日, 23:05
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ロシア国防省は、特別軍事作戦の進捗状況に関する日報を発表した。スプートニクが最も重要な項目をまとめた。
ロシアの防空システムは、米国製の誘導爆弾「JDAM」 2発、自走式多連装ロケットランチャー「ウラガン」のロケット弾1発、飛行機型ドローン177機を撃墜した。なお、ドローン177機中94機はロシア領土空で撃墜。
ウクライナ軍は約1200人の兵士を失った。
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