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露・ベトナム外相会談後の共同記者会見
露・ベトナム外相会談後の共同記者会見
Sputnik 日本
ベトナム共産党中央委員会の書記長が5月にロシアを公式訪問し、モスクワで行われる勝利記念パレードに出席する。 2025年4月3日, Sputnik 日本
2025-04-03T02:41+0900
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ロシアのラブロフ外相が2日、ベトナムのブイ・タイン・ソン外相との会談後の共同記者会見で発表した。双方は署名に向けた一連の文書も準備している。その他の発言
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露・ベトナム外相会談後の共同記者会見
2025年4月3日, 02:41 (更新: 2025年4月3日, 02:47)
ベトナム共産党中央委員会の書記長が5月にロシアを公式訪問し、モスクワで行われる勝利記念パレードに出席する。
ロシアのラブロフ外相が2日、ベトナムのブイ・タイン・ソン外相との会談後の共同記者会見で発表した。双方は署名に向けた一連の文書も準備している。
ロシアとベトナムは安全保障分野における協力強化に関心がある。
露国営企業ロスアトムは、ベトナムのニントゥアン第一原子力発電所の建設に加わる用意がある。
2024年のロシアとベトナムの貿易額は60億ドル（約8952億円）近くに達した。