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露・ベトナム外相会談後の共同記者会見

露・ベトナム外相会談後の共同記者会見

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ベトナム共産党中央委員会の書記長が5月にロシアを公式訪問し、モスクワで行われる勝利記念パレードに出席する。 2025年4月3日, Sputnik 日本

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ロシアのラブロフ外相が2日、ベトナムのブイ・タイン・ソン外相との会談後の共同記者会見で発表した。双方は署名に向けた一連の文書も準備している。その他の発言

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