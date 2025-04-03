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イスラエルがシリアの軍事拠点を爆撃
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イスラエル軍の戦闘機がシリア領空に侵入し、ダマスカス県、ホムス県、ハマー県の軍事施設を破壊した。 2025年4月3日, Sputnik 日本
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イスラエル軍の戦闘機がシリア領空に侵入し、ダマスカス県、ホムス県、ハマー県の軍事施設を破壊した。
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イスラエルがシリアの軍事拠点を爆撃
2025年4月3日, 11:59 (更新: 2025年4月3日, 13:21)
イスラエル軍の戦闘機がシリア領空に侵入し、ダマスカス県、ホムス県、ハマー県の軍事施設を破壊した。
イスラエル軍の戦闘機がシリア領空に侵入し、ダマスカス県、ホムス県、ハマー県の軍事施設を破壊した。