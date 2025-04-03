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ロシアの大統領特別代表が訪米、トランプ大統領の特使と会談開始
ロシアの大統領特別代表が訪米、トランプ大統領の特使と会談開始
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ロシアの大統領特別代表が訪米、トランプ大統領のウィトコフ特使と会談を開始した。ワシントン・ポスト紙が報じた。 2025年4月3日, Sputnik 日本
2025-04-03T12:25+0900
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先にロシア直接投資基金のキリル・ドミトリエフ総裁（対外投資・経済協力担当の露大統領特使）はSNSに投稿、ワシントンに到着したフライトレーダーの写真を張り付け、「どのような政治的立場であろうと、露米対話は重要。それは、すべての人にとってより安全でより豊かな世界を築く」と記した。
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ロシアの大統領特別代表が訪米、トランプ大統領の特使と会談開始
2025年4月3日, 12:25 (更新: 2025年4月3日, 13:23)
ロシアの大統領特別代表が訪米、トランプ大統領のウィトコフ特使と会談を開始した。ワシントン・ポスト紙が報じた。
先にロシア直接投資基金のキリル・ドミトリエフ総裁（対外投資・経済協力担当の露大統領特使）はSNSに投稿、ワシントンに到着したフライトレーダーの写真を張り付け、「どのような政治的立場であろうと、露米対話は重要。それは、すべての人にとってより安全でより豊かな世界を築く」と記した。