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ロシアの大統領特別代表が訪米、トランプ大統領の特使と会談開始

ロシアの大統領特別代表が訪米、トランプ大統領の特使と会談開始

Sputnik 日本

ロシアの大統領特別代表が訪米、トランプ大統領のウィトコフ特使と会談を開始した。ワシントン・ポスト紙が報じた。 2025年4月3日, Sputnik 日本

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先にロシア直接投資基金のキリル・ドミトリエフ総裁（対外投資・経済協力担当の露大統領特使）はSNSに投稿、ワシントンに到着したフライトレーダーの写真を張り付け、「どのような政治的立場であろうと、露米対話は重要。それは、すべての人にとってより安全でより豊かな世界を築く」と記した。

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