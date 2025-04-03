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米国防長官がウクライナの軍事支援会議を欠席へ、米国の政策転換が顕著に
米国防長官がウクライナの軍事支援会議を欠席へ、米国の政策転換が顕著に
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ヘグゼス国防長官は4月11日にブリュッセルで開催されるウクライナ防衛コンタクトグループによる会議への参加を辞退した。米国防長官がこの会合を欠席するのはこれが初めて。 2025年4月3日, Sputnik 日本
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国防総省当局者によると、米国はこの会合に高官を派遣しない可能性が高いという。米国がウクライナ支援から撤退する中、ドイツと英国が会議を主導し、米国による軍事支援の削減に向けて備える模様。
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米国防長官がウクライナの軍事支援会議を欠席へ、米国の政策転換が顕著に
2025年4月3日, 12:39 (更新: 2025年4月3日, 13:25)
ヘグゼス国防長官は4月11日にブリュッセルで開催されるウクライナ防衛コンタクトグループによる会議への参加を辞退した。米国防長官がこの会合を欠席するのはこれが初めて。
国防総省当局者によると、米国はこの会合に高官を派遣しない可能性が高いという。米国がウクライナ支援から撤退する中、ドイツと英国が会議を主導し、米国による軍事支援の削減に向けて備える模様。