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トランプ氏「シンゾーは偉大な紳士、すぐに言いたいことを分かってくれた」
トランプ氏「シンゾーは偉大な紳士、すぐに言いたいことを分かってくれた」
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米国のトランプ大統領は関税に関する記者会見のなかで、第1次政権時に当時の日本の安倍晋三首相と貿易問題に関する「取引」を行ったと明かした。 2025年4月3日, Sputnik 日本
2025-04-03T14:07+0900
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ドナルド・トランプ, 安倍晋三, 政治, 米国
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トランプ氏「シンゾーは偉大な紳士、すぐに言いたいことを分かってくれた」

2025年4月3日, 14:07 (更新: 2025年4月3日, 14:08)
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トランプ氏「シンゾーは偉大な紳士。すぐに言いたいことを分かってくれた」 - Sputnik 日本, 1920, 03.04.2025
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米国のトランプ大統領は関税に関する記者会見のなかで、第1次政権時に当時の日本の安倍晋三首相と貿易問題に関する「取引」を行ったと明かした。
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