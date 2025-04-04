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特別軍事作戦 3月29日～4月4日の概要 露国防省
特別軍事作戦 3月29日～4月4日の概要 露国防省
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ロシア国防省は、特別軍事作戦の進捗状況に関する日報を発表した。スプートニクが最も重要な項目をまとめた。 2025年4月4日, Sputnik 日本
2025-04-04T23:06+0900
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特別軍事作戦 3月29日～4月4日の概要 露国防省
ロシア国防省は、特別軍事作戦の進捗状況に関する日報を発表した。スプートニクが最も重要な項目をまとめた。
ロシア軍は過去1週間にドネツク人民共和国のパンテレイモノフカ、ロゾフカ、ザポロジエ、ウスペノフカ、ラズリフ、ヴェショロエの6集落とザポロジエ州のシチェルバキおよびロブコボエの2集落を解放した。
ロシアの防空システムは過去1週間に米国製の誘導爆弾「JDAM」15発および高機動ロケット砲システム「ハイマース」のロケット弾4発、自走式多連装ロケットランチャー「ウラガン」のロケット弾1発、飛行機型ドローン895機を撃墜した。