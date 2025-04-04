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ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20250404/43-19727474.html
特別軍事作戦 4月3日の概要 露国防省
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ロシア国防省は、特別軍事作戦の進捗状況に関する日報を発表した。スプートニクが最も重要な項目をまとめた。 2025年4月4日, Sputnik 日本
2025-04-04T00:56+0900
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特別軍事作戦 4月3日の概要 露国防省
2025年4月4日, 00:56
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ロシア国防省は、特別軍事作戦の進捗状況に関する日報を発表した。スプートニクが最も重要な項目をまとめた。
ロシア軍はザポロジエ州のロブコボエ村とドネツク人民共和国のヴェショロエ村を解放した。
ウクライナ軍は過去24時間に1100人以上の兵士および弾薬庫5カ所を失った。
ロシアの防空システムは過去24時間にウクライナ軍のドローン138機、高機動ロケット砲システム「ハイマース」から発射されたロケット弾3発、誘導爆弾「JDAM」1発を撃墜した。
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