https://sputniknews.jp/20250405/54--19734576.html
桜島で爆発的噴火 今年に入ってから54回目
桜島で爆発的噴火 今年に入ってから54回目
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噴火発生時刻は5日午後3時24分、場所は南岳山頂火口。噴煙は火口から2600メートルの高さまで上がった。気象庁が発表した。 2025年4月5日, Sputnik 日本
2025-04-05T18:50+0900
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噴煙量はやや多量で、噴石の飛散はないという。 気象台は噴火警戒レベル3（入山規制）を継続している。 SNS上には、噴煙が上がる様子を撮影した映像が拡散されている。
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桜島で爆発的噴火 今年に入ってから54回目
噴火発生時刻は5日午後3時24分、場所は南岳山頂火口。噴煙は火口から2600メートルの高さまで上がった。気象庁が発表した。
気象台は噴火警戒レベル3（入山規制）を継続している。
SNS上には、噴煙が上がる様子を撮影した映像が拡散されている。