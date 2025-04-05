日本
https://sputniknews.jp/20250405/54--19734576.html
桜島で爆発的噴火　今年に入ってから54回目
桜島で爆発的噴火　今年に入ってから54回目
Sputnik 日本
噴火発生時刻は5日午後3時24分、場所は南岳山頂火口。噴煙は火口から2600メートルの高さまで上がった。気象庁が発表した。 2025年4月5日, Sputnik 日本
2025-04-05T18:50+0900
2025-04-05T18:50+0900
災害・事故・事件
社会
国内
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/04/05/19734948_14:0:2880:1612_1920x0_80_0_0_03d8cfbf4c781253b2a9548cfd1bcde6.png
噴煙量はやや多量で、噴石の飛散はないという。 気象台は噴火警戒レベル3（入山規制）を継続している。 SNS上には、噴煙が上がる様子を撮影した映像が拡散されている。
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/04/05/19734948_499:0:2648:1612_1920x0_80_0_0_90bf37020daa3cf5869178dde0c5a5d8.png
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
災害・事故・事件, 社会, 国内
災害・事故・事件, 社会, 国内

桜島で爆発的噴火　今年に入ってから54回目

2025年4月5日, 18:50
© SNSより。桜島
桜島 - Sputnik 日本, 1920, 05.04.2025
© SNSより。
サイン
噴火発生時刻は5日午後3時24分、場所は南岳山頂火口。噴煙は火口から2600メートルの高さまで上がった。気象庁が発表した。
噴煙量はやや多量で、噴石の飛散はないという。
気象台は噴火警戒レベル3（入山規制）を継続している。
SNS上には、噴煙が上がる様子を撮影した映像が拡散されている。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала