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中日本高速道路のETCシステム障害、7都県の一部レーンで利用不可
中日本高速道路のETCシステム障害、7都県の一部レーンで利用不可
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東京、神奈川、山梨、静岡、愛知、岐阜、三重の高速道路で6日未明からシステム障害により、一部の料金所でETC専用レーンなどの利用ができなくなっている。復旧の見通しは立っていない。 2025年4月6日, Sputnik 日本
2025-04-06T14:58+0900
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動画は八王子本線料金所付近で撮影されたもの。
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中日本高速道路のETCシステム障害、7都県の一部レーンで利用不可
東京、神奈川、山梨、静岡、愛知、岐阜、三重の高速道路で6日未明からシステム障害により、一部の料金所でETC専用レーンなどの利用ができなくなっている。復旧の見通しは立っていない。