トランプ関税、世界各市場で続落

© AP Photo / Eugene Hoshiko Токийская фондовая биржа © AP Photo / Eugene Hoshiko

「トランプ関税」による世界経済の先行きの不透明感から、7日の欧州の株式指標は軒並み続落でスタートした。 この日は日経平均株価の終値も、過去3番目の下げ幅となる2644円安に。香港、上海、シンガポールなどアジアでも同様の傾向で、世界的な同時株安が広がっている。