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トランプ関税、世界各市場で続落
トランプ関税、世界各市場で続落
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「トランプ関税」による世界経済の先行きの不透明感から、7日の欧州の株式指標は軒並み続落でスタートした。 この日は日経平均株価の終値も、過去3番目の下げ幅となる2644円安に。香港、上海、シンガポールなどアジアでも同様の傾向で、世界的な同時株安が広がっている。 2025年4月7日, Sputnik 日本
2025-04-07T18:30+0900
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トランプ関税、世界各市場で続落
「トランプ関税」による世界経済の先行きの不透明感から、7日の欧州の株式指標は軒並み続落でスタートした。 この日は日経平均株価の終値も、過去3番目の下げ幅となる2644円安に。香港、上海、シンガポールなどアジアでも同様の傾向で、世界的な同時株安が広がっている。