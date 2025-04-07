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大祖国戦争勝利80周年
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大祖国戦争におけるサハリンの役割　露歴史家が語る
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大祖国戦争（独ソ戦）戦勝80周年を迎えるにあたり、郷土研究家で歴史家、作家のニコライ・ヴィシュネフスキー氏が、戦時中におけるサハリンの重要な役割と、当時サハリンで起こった出来事についてスプートニクに語った。 2025年4月7日, Sputnik 日本
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大祖国戦争におけるサハリンの役割　露歴史家が語る

2025年4月7日, 20:00
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大祖国戦争（独ソ戦）戦勝80周年を迎えるにあたり、郷土研究家で歴史家、作家のニコライ・ヴィシュネフスキー氏が、戦時中におけるサハリンの重要な役割と、当時サハリンで起こった出来事についてスプートニクに語った。
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