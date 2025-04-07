https://sputniknews.jp/20250407/4000nato-19743222.html
4000億円のNATO兵器を損失 クルスク州でウクライナ軍
4000億円のNATO兵器を損失 クルスク州でウクライナ軍
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露クルスク州に侵攻したウクライナ軍は、NATO諸国から供与された約1500の兵器を失った。その推計総額は最大で27億ドル（4000億円）に上る。露軍発表をもとにスプートニクが算定した。 2025年4月7日, Sputnik 日本
2025-04-07T20:03+0900
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4000億円のNATO兵器を損失 クルスク州でウクライナ軍
露クルスク州に侵攻したウクライナ軍は、NATO諸国から供与された約1500の兵器を失った。その推計総額は最大で27億ドル（4000億円）に上る。露軍発表をもとにスプートニクが算定した。