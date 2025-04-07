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特別軍事作戦 4月6日の概要 露国防省
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ロシア国防省は、特別軍事作戦の進捗状況に関する日報を発表した。スプートニクが最も重要な項目をまとめた。 2025年4月7日, Sputnik 日本
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特別軍事作戦 4月6日の概要 露国防省
2025年4月7日, 01:50
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ロシア国防省は、特別軍事作戦の進捗状況に関する日報を発表した。スプートニクが最も重要な項目をまとめた。
ロシア軍「セーヴェル」（北方面）隊はスームィ州バソフカ村を解放した。
ロシアの対空防衛システムは過去24時間でウクライナ軍の米国製誘導爆弾 JDAM を1発と、ドローン100機を撃墜した。
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