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ロシア人のオベチキンが歴代最多895ゴール！ NHL
ロシア人のオベチキンが歴代最多895ゴール！ NHL
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北米プロアイスホッケーNHLでワシントン・キャピタルズのロシア人FWアレクサンドル・オベチキンが6日、カナダ人選手ウェイン・グレツキーを抜いてリーグ歴代最多記録を更新した。 2025年4月7日, Sputnik 日本
2025-04-07T03:46+0900
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オベチキンはニューヨーク・アイランダーズとのアウェー戦でゴールを決めた。 39歳のオベチキンはNHLで通算1487試合に出場、895ゴールを記録し、リーグで唯一の記録保持者となった。キャピタルズでキャプテンを務めるオベチキンは、1487試合894ゴールのグレツキーの記録を更新した。
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ロシア人のオベチキンが歴代最多895ゴール！ NHL
2025年4月7日, 03:46 (更新: 2025年4月7日, 04:31)
北米プロアイスホッケーNHLでワシントン・キャピタルズのロシア人FWアレクサンドル・オベチキンが6日、カナダ人選手ウェイン・グレツキーを抜いてリーグ歴代最多記録を更新した。
オベチキンはニューヨーク・アイランダーズとのアウェー戦でゴールを決めた。 39歳のオベチキンはNHLで通算1487試合に出場、895ゴールを記録し、リーグで唯一の記録保持者となった。
キャピタルズでキャプテンを務めるオベチキンは、1487試合894ゴールのグレツキーの記録を更新した。