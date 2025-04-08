露ソユーズ、露米飛行士のせ宇宙に

© ロスコスモス メディアバンクへ移行 Пуск РН "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-28" © ロスコスモス / メディアバンクへ移行

露宇宙ロケット「ソユーズ」が8日、カザフスタンのバイコヌール宇宙基地から打ち上げられた。ロシア人2人に加え、米NASAの宇宙飛行士1人も搭乗。無事に軌道上に投入され、国際宇宙ステーションとのドッキングに臨む。