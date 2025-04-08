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露ソユーズ、露米飛行士のせ宇宙に
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露宇宙ロケット「ソユーズ」が8日、カザフスタンのバイコヌール宇宙基地から打ち上げられた。ロシア人2人に加え、米NASAの宇宙飛行士1人も搭乗。無事に軌道上に投入され、国際宇宙ステーションとのドッキングに臨む。 2025年4月8日, Sputnik 日本
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露ソユーズ、露米飛行士のせ宇宙に

2025年4月8日, 15:05
© ロスコスモス / メディアバンクへ移行Пуск РН "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-28"
Пуск РН Союз-2.1а с грузовым кораблём Прогресс МС-28 - Sputnik 日本, 1920, 08.04.2025
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露宇宙ロケット「ソユーズ」が8日、カザフスタンのバイコヌール宇宙基地から打ち上げられた。ロシア人2人に加え、米NASAの宇宙飛行士1人も搭乗。無事に軌道上に投入され、国際宇宙ステーションとのドッキングに臨む。
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