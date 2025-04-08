岩屋外相「もし万が一、USAIDから日本メディアへの資金提供あれば不適切」

© AP Photo / Shuji Kajiyama Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая © AP Photo / Shuji Kajiyama

日本の岩屋外相は8日の国会で、仮定の質問だとしたうえで、「もし万が一、USAIDから日本メディアへの資金提供あれば不適切」と答弁した。また、「日本の各主要メディアは資金提供を否定したと認識している」とも強調した。