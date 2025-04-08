https://sputniknews.jp/20250408/usaid-19748162.html
岩屋外相「もし万が一、USAIDから日本メディアへの資金提供あれば不適切」
岩屋外相「もし万が一、USAIDから日本メディアへの資金提供あれば不適切」
Sputnik 日本
日本の岩屋外相は8日の国会で、仮定の質問だとしたうえで、「もし万が一、USAIDから日本メディアへの資金提供あれば不適切」と答弁した。また、「日本の各主要メディアは資金提供を否定したと認識している」とも強調した。 2025年4月8日, Sputnik 日本
2025-04-08T17:38+0900
2025-04-08T17:38+0900
2025-04-08T20:43+0900
政治
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/01/0a/19487400_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_dd76704ed4abb870193695c5e34d4a1e.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/01/0a/19487400_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_09562a70898701e053f014d786c4b498.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
政治
岩屋外相「もし万が一、USAIDから日本メディアへの資金提供あれば不適切」
2025年4月8日, 17:38 (更新: 2025年4月8日, 20:43)
日本の岩屋外相は8日の国会で、仮定の質問だとしたうえで、「もし万が一、USAIDから日本メディアへの資金提供あれば不適切」と答弁した。また、「日本の各主要メディアは資金提供を否定したと認識している」とも強調した。