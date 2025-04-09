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露代表団がイスタンブールに到着　あす露米協議
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イスタンブールで実施されるロシアと米国の代表団による協議は、バイデン前政権が残した「有害な遺産」を排除するのに役立つはずだ。ロシアのアレクサンドル・ダルチエフ駐米大使が述べた。 2025年4月9日, Sputnik 日本
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同氏によると、10日の協議でロシア側は直行便の再開や米国内のロシアの外交施設返還の問題を提起する予定。
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露代表団がイスタンブールに到着　あす露米協議

2025年4月9日, 23:01
© Sputnik / Alexey Maishev / メディアバンクへ移行ロシアのアレクサンドル・ダルチエフ駐米大使
ロシアのアレクサンドル・ダルチエフ駐米大使 - Sputnik 日本, 1920, 09.04.2025
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イスタンブールで実施されるロシアと米国の代表団による協議は、バイデン前政権が残した「有害な遺産」を排除するのに役立つはずだ。ロシアのアレクサンドル・ダルチエフ駐米大使が述べた。
同氏によると、10日の協議でロシア側は直行便の再開や米国内のロシアの外交施設返還の問題を提起する予定。
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