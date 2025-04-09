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対日トランプ関税発動　日経平均、一時1700円超安
対日トランプ関税発動　日経平均、一時1700円超安
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米国のトランプ政権は9日午前0時（日本時間同日午後1時）すぎ、世界各国への「相互関税」を発動した。日本に対しては24％の関税が課せられる。 2025年4月9日, Sputnik 日本
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関税発動を背景に、後場の日経平均株価は下げ幅を拡大。一時、前日終値と比べ1700円以上のマイナスとなった。午後1時38分現在、1498円安の3万1514円前後で推移している。
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対日トランプ関税発動　日経平均、一時1700円超安

2025年4月9日, 14:04 (更新: 2025年4月9日, 14:05)
© Sputnik / Stringer / メディアバンクへ移行Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран во время пресс-конференции в розовом саду Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран во время пресс-конференции в розовом саду Белого дома в Вашингтоне - Sputnik 日本, 1920, 09.04.2025
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米国のトランプ政権は9日午前0時（日本時間同日午後1時）すぎ、世界各国への「相互関税」を発動した。日本に対しては24％の関税が課せられる。
関税発動を背景に、後場の日経平均株価は下げ幅を拡大。一時、前日終値と比べ1700円以上のマイナスとなった。午後1時38分現在、1498円安の3万1514円前後で推移している。
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