https://sputniknews.jp/20250409/1700-19749701.html
対日トランプ関税発動 日経平均、一時1700円超安
対日トランプ関税発動 日経平均、一時1700円超安
Sputnik 日本
米国のトランプ政権は9日午前0時（日本時間同日午後1時）すぎ、世界各国への「相互関税」を発動した。日本に対しては24％の関税が課せられる。 2025年4月9日, Sputnik 日本
2025-04-09T14:04+0900
2025-04-09T14:04+0900
2025-04-09T14:05+0900
経済
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/04/09/19749685_0:149:2925:1794_1920x0_80_0_0_15ee0af3e707022d04fb110f34e97540.jpg
関税発動を背景に、後場の日経平均株価は下げ幅を拡大。一時、前日終値と比べ1700円以上のマイナスとなった。午後1時38分現在、1498円安の3万1514円前後で推移している。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/04/09/19749685_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_42eb050674af4e72046084bae7e9775a.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
経済
対日トランプ関税発動 日経平均、一時1700円超安
2025年4月9日, 14:04 (更新: 2025年4月9日, 14:05)
米国のトランプ政権は9日午前0時（日本時間同日午後1時）すぎ、世界各国への「相互関税」を発動した。日本に対しては24％の関税が課せられる。
関税発動を背景に、後場の日経平均株価は下げ幅を拡大。一時、前日終値と比べ1700円以上のマイナスとなった。午後1時38分現在、1498円安の3万1514円前後で推移している。