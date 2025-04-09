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対日トランプ関税発動 日経平均、一時1700円超安

対日トランプ関税発動 日経平均、一時1700円超安

Sputnik 日本

米国のトランプ政権は9日午前0時（日本時間同日午後1時）すぎ、世界各国への「相互関税」を発動した。日本に対しては24％の関税が課せられる。 2025年4月9日, Sputnik 日本

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経済

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関税発動を背景に、後場の日経平均株価は下げ幅を拡大。一時、前日終値と比べ1700円以上のマイナスとなった。午後1時38分現在、1498円安の3万1514円前後で推移している。

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