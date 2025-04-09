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米政権の本質は変わらず、一部のエリート層を満足させること＝ザハロワ報道官
米政権の本質は変わらず、一部のエリート層を満足させること＝ザハロワ報道官
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ロシアのザハロワ外務省報道官は「米政権の本質は変わらず、一部のエリート層を満足させること」と述べた。 2025年4月9日, Sputnik 日本
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米政権の本質は変わらず、一部のエリート層を満足させること＝ザハロワ報道官

2025年4月9日, 21:08
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Фестиваль новых медиа в Подмосковье - Sputnik 日本, 1920, 09.04.2025
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ロシアのザハロワ外務省報道官は「米政権の本質は変わらず、一部のエリート層を満足させること」と述べた。
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