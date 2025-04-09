https://sputniknews.jp/20250409/19751383.html
米政権の本質は変わらず、一部のエリート層を満足させること＝ザハロワ報道官
米政権の本質は変わらず、一部のエリート層を満足させること＝ザハロワ報道官
Sputnik 日本
ロシアのザハロワ外務省報道官は「米政権の本質は変わらず、一部のエリート層を満足させること」と述べた。 2025年4月9日, Sputnik 日本
2025-04-09T21:08+0900
2025-04-09T21:08+0900
2025-04-09T21:08+0900
ロシア
米国
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0a/1e/19264817_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_98e1a6813cf4b90c4793163a43ceca69.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0a/1e/19264817_52:0:2781:2047_1920x0_80_0_0_fe63fe34ce305d132f20649f690c1061.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ロシア, 米国
米政権の本質は変わらず、一部のエリート層を満足させること＝ザハロワ報道官
ロシアのザハロワ外務省報道官は「米政権の本質は変わらず、一部のエリート層を満足させること」と述べた。