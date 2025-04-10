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ロシアの救助隊、ミャンマーでの活動終了へ
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ミャンマーに派遣されたロシア非常事態省の救助隊は、捜索救助活動の活発な段階の終了に伴い、帰国を開始する。ミャンマーには人道支援物資を積んだ特別機2機が新たに到着する予定。同省が発表した。 2025年4月10日, Sputnik 日本
2025-04-10T00:09+0900
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ロシア保健省によると、ミャンマーに設置した仮設診療所でロシアの医師たちは子ども60人を含む336人の患者を診療した。
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ロシアの救助隊、ミャンマーでの活動終了へ
ミャンマーに派遣されたロシア非常事態省の救助隊は、捜索救助活動の活発な段階の終了に伴い、帰国を開始する。ミャンマーには人道支援物資を積んだ特別機2機が新たに到着する予定。同省が発表した。
「地域の生活基盤施設やインフラへの電力供給に必要な大型の移動式発電所および必需品が届けられる」
ロシア保健省によると、ミャンマーに設置した仮設診療所でロシアの医師たちは子ども60人を含む336人の患者を診療した。