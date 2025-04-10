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ロシアの救助隊、ミャンマーでの活動終了へ

ロシアの救助隊、ミャンマーでの活動終了へ

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ミャンマーに派遣されたロシア非常事態省の救助隊は、捜索救助活動の活発な段階の終了に伴い、帰国を開始する。ミャンマーには人道支援物資を積んだ特別機2機が新たに到着する予定。同省が発表した。 2025年4月10日, Sputnik 日本

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ロシア保健省によると、ミャンマーに設置した仮設診療所でロシアの医師たちは子ども60人を含む336人の患者を診療した。

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