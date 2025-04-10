https://sputniknews.jp/20250410/19754626.html
習主席は賢い男、中国とのエスカレーションは心配していない＝トランプ氏
習主席は賢い男、中国とのエスカレーションは心配していない＝トランプ氏
Sputnik 日本
米国のドナルド・トランプ大統領は、米中貿易戦争のエスカレーションを心配しているかとの問いに「習主席は賢い男、中国とのエスカレーションは心配していない」と答えた。 2025年4月10日, Sputnik 日本
2025-04-10T15:24+0900
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習主席は賢い男、中国とのエスカレーションは心配していない＝トランプ氏
米国のドナルド・トランプ大統領は、米中貿易戦争のエスカレーションを心配しているかとの問いに「習主席は賢い男、中国とのエスカレーションは心配していない」と答えた。