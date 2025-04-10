https://sputniknews.jp/20250410/19755032.html
露米が囚人交換＝露治安当局
露米が囚人交換＝露治安当局
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露連邦保安庁（FSB）は10日、露米が受刑者の交換を行ったと発表した。アラブ首長国連邦の仲介で、同国アブダビの空港で身柄が引き渡された。 2025年4月10日, Sputnik 日本
2025-04-10T19:22+0900
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対象となったのは、双方1人ずつ。米国の要請によりキプロスで拘束されたロシア人のアルトゥル・ペトロフ氏と、ロシアで収監されていた露米の二重国籍を持つクセニヤ・カレリーナ氏だった。カレリーナ氏はウクライナ軍への支援金を送ったなどとして国家反逆罪に問われ、禁錮12年の有罪判決を受けていたが、受刑者交換とともに恩赦となった。
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露連邦保安庁（FSB）は10日、露米が受刑者の交換を行ったと発表した。アラブ首長国連邦の仲介で、同国アブダビの空港で身柄が引き渡された。
対象となったのは、双方1人ずつ。米国の要請によりキプロスで拘束されたロシア人のアルトゥル・ペトロフ氏と、ロシアで収監されていた露米の二重国籍を持つクセニヤ・カレリーナ氏だった。
カレリーナ氏はウクライナ軍への支援金を送ったなどとして国家反逆罪に問われ、禁錮12年の有罪判決を受けていたが、受刑者交換とともに恩赦となった。