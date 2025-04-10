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【図説】人工衛星打ち上げ数上位国
【図説】人工衛星打ち上げ数上位国
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世界で最も多くの人工衛星を打ち上げている国はどこか、スプートニクがランキング形式でまとめた。 2025年4月10日, Sputnik 日本
2025-04-10T22:07+0900
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【図説】人工衛星打ち上げ数上位国
2025年4月10日, 22:07 (更新: 2025年4月10日, 22:08)
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世界で最も多くの人工衛星を打ち上げている国はどこか、スプートニクがランキング形式でまとめた。