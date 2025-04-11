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中国、対米関税125%に　報復合戦続く
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中国政府は11日、対米関税の上乗せ幅を84%から125%に引き上げると発表した。米トランプ政権が、対中関税を累計145%（うち相互関税は125%）に引き上げたことへの対抗措置。 2025年4月11日, Sputnik 日本
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当初は34%の予定だった相互関税が、わずか1週間あまりでここまで増加。関税をめぐる米中の報復合戦は留まるところを知らない。
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中国、対米関税125%に　報復合戦続く

2025年4月11日, 17:42
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Государственный визит президента Владимира Путина в Китай - Sputnik 日本, 1920, 11.04.2025
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中国政府は11日、対米関税の上乗せ幅を84%から125%に引き上げると発表した。米トランプ政権が、対中関税を累計145%（うち相互関税は125%）に引き上げたことへの対抗措置。
当初は34%の予定だった相互関税が、わずか1週間あまりでここまで増加。関税をめぐる米中の報復合戦は留まるところを知らない。
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