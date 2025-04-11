https://sputniknews.jp/20250411/125-19759386.html
中国、対米関税125%に 報復合戦続く
中国、対米関税125%に 報復合戦続く
Sputnik 日本
中国政府は11日、対米関税の上乗せ幅を84%から125%に引き上げると発表した。米トランプ政権が、対中関税を累計145%（うち相互関税は125%）に引き上げたことへの対抗措置。 2025年4月11日, Sputnik 日本
2025-04-11T17:42+0900
2025-04-11T17:42+0900
2025-04-11T17:42+0900
経済
国際
米国
中国
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0a/02/19160587_0:0:3031:1705_1920x0_80_0_0_d6ef7077bb188f299f104d265062107b.jpg
当初は34%の予定だった相互関税が、わずか1週間あまりでここまで増加。関税をめぐる米中の報復合戦は留まるところを知らない。
中国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0a/02/19160587_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_4efccdf1453fab0f8ec4801b37a0988e.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
経済, 国際, 米国, 中国
中国、対米関税125%に 報復合戦続く
中国政府は11日、対米関税の上乗せ幅を84%から125%に引き上げると発表した。米トランプ政権が、対中関税を累計145%（うち相互関税は125%）に引き上げたことへの対抗措置。
当初は34%の予定だった相互関税が、わずか1週間あまりでここまで増加。関税をめぐる米中の報復合戦は留まるところを知らない。