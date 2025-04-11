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何千億ドルも払ってやってるのに日本は米国を守らない＝トランプ大統領
何千億ドルも払ってやってるのに日本は米国を守らない＝トランプ大統領
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トランプ大統領は再び日米安全保障条約を批判、不公平だとする認識を示した。トランプ氏は3月にも同様の発言を行っていた。 2025年4月11日, Sputnik 日本
2025-04-11T13:07+0900
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何千億ドルも払ってやってるのに日本は米国を守らない＝トランプ大統領
トランプ大統領は再び日米安全保障条約を批判、不公平だとする認識を示した。トランプ氏は3月にも同様の発言を行っていた。