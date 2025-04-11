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プーチン大統領は本日、ウィトコフ米特使と会談する＝露大統領府
https://sputniknews.jp/20250411/19760257.html
米国には問題の本質を突き止めようとする意欲がみえる＝ラブロフ露外相
米国には問題の本質を突き止めようとする意欲がみえる＝ラブロフ露外相
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ロシアのラブロフ外相は11日、米国のトランプ大統領によるウクライナ紛争の調停を評価し、「現在の状況を招いた根本的原因を無視する欧州とは違い、米国には問題の本質を突きとめようとする意欲がみえる」と述べた。 2025年4月11日, Sputnik 日本
2025-04-11T19:36+0900
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米国には問題の本質を突き止めようとする意欲がみえる＝ラブロフ露外相

2025年4月11日, 19:36
© Sputnik / Sergey Guneev / メディアバンクへ移行Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - Sputnik 日本, 1920, 11.04.2025
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ロシアのラブロフ外相は11日、米国のトランプ大統領によるウクライナ紛争の調停を評価し、「現在の状況を招いた根本的原因を無視する欧州とは違い、米国には問題の本質を突きとめようとする意欲がみえる」と述べた。
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