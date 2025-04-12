https://sputniknews.jp/20250412/19763702.html
米国に鉱物資源の取引を提案してきたのはウクライナ＝前国務長官
米国に鉱物資源の取引を提案してきたのはウクライナ＝前国務長官
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バイデン政権でウクライナへの武器供与をリードしていたブリンケン前国務長官はCNBCによる取材の中でゼレンスキー体制との軋轢を認めた。また、鉱物資源をめぐる取引を提案してきたのはゼレンスキー氏だったとも語った。 2025年4月12日, Sputnik 日本
2025-04-12T16:32+0900
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米国に鉱物資源の取引を提案してきたのはウクライナ＝前国務長官
バイデン政権でウクライナへの武器供与をリードしていたブリンケン前国務長官はCNBCによる取材の中でゼレンスキー体制との軋轢を認めた。また、鉱物資源をめぐる取引を提案してきたのはゼレンスキー氏だったとも語った。