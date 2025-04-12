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特別軍事作戦 4月5日～11日の概要 露国防省
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ロシア国防省は、特別軍事作戦の進捗状況に関する週報を発表した。スプートニクが最も重要な項目をまとめた。 2025年4月12日, Sputnik 日本
2025-04-12T03:05+0900
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ロシア国防省は、特別軍事作戦の進捗状況に関する週報を発表した。スプートニクが最も重要な項目をまとめた。
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