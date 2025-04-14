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中国・習主席、東南アジア歴訪スタート
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東南アジア歴訪を開始した中国・習近平主席は、最初の訪問国ベトナムに到着。空港で出迎えた人々に笑顔で手を振った。このあと、18日までにマレーシア、カンボジアも訪れる。 2025年4月14日, Sputnik 日本
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中国・習主席、東南アジア歴訪スタート
2025年4月14日, 15:54 (更新: 2025年4月14日, 15:55)
東南アジア歴訪を開始した中国・習近平主席は、最初の訪問国ベトナムに到着。空港で出迎えた人々に笑顔で手を振った。このあと、18日までにマレーシア、カンボジアも訪れる。