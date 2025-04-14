中国・習主席、東南アジア歴訪スタート

© POOL メディアバンクへ移行 Государственный визит президента Владимира Путина в Китай © POOL / メディアバンクへ移行

東南アジア歴訪を開始した中国・習近平主席は、最初の訪問国ベトナムに到着。空港で出迎えた人々に笑顔で手を振った。このあと、18日までにマレーシア、カンボジアも訪れる。