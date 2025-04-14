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野田元首相「トランプ氏の主張はある種被害妄想」
野田元首相「トランプ氏の主張はある種被害妄想」
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立憲民主党代表の 野田佳彦元首相は国会で、米国の関税政策について「トランプ氏の主張はある種被害妄想。おかしいことはおかしいと言うべき」と述べた。 2025年4月14日, Sputnik 日本
2025-04-14T20:25+0900
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野田元首相「トランプ氏の主張はある種被害妄想」
立憲民主党代表の 野田佳彦元首相は国会で、米国の関税政策について「トランプ氏の主張はある種被害妄想。おかしいことはおかしいと言うべき」と述べた。