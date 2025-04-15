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露クルスク州で大規模な無人機攻撃 1人死亡
露クルスク州で大規模な無人機攻撃 1人死亡
Sputnik 日本
露クルスク州は現地時間15日未明、大規模な無人機攻撃により住民1人が死亡、9人が負傷したと報告した。 2025年4月15日, Sputnik 日本
2025-04-15T11:26+0900
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集合住宅や民家が被害を受け、複数の住宅で火災が発生した。また、救急車両の車庫が攻撃を受けた。クルスク州では無人機攻撃による危険が発表される中、上空で一連の強力な爆発があったという。
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露クルスク州で大規模な無人機攻撃 1人死亡
露クルスク州は現地時間15日未明、大規模な無人機攻撃により住民1人が死亡、9人が負傷したと報告した。
集合住宅や民家が被害を受け、複数の住宅で火災が発生した。また、救急車両の車庫が攻撃を受けた。
クルスク州では無人機攻撃による危険が発表される中、上空で一連の強力な爆発があったという。