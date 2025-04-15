特別軍事作戦　4月14日の概要　露国防省

ロシアの対空防衛システムは過去24時間でウクライナ軍の米国製誘導爆弾JDAM6発と、米国製M142 高機動ロケット砲システム「ハイマース」の3発のロケット弾とドローン227機を撃墜した。

ウクライナ軍の人的損失はおよそ1290人。