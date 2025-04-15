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特別軍事作戦 4月15日の概要 露国防省
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ロシア国防省は、特別軍事作戦の進捗状況に関する日報を発表した。スプートニクが最も重要な項目をまとめた。 2025年4月15日, Sputnik 日本
2025-04-15T23:07+0900
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ウクライナでの露特別軍事作戦
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特別軍事作戦 4月15日の概要 露国防省
ロシア国防省は、特別軍事作戦の進捗状況に関する日報を発表した。スプートニクが最も重要な項目をまとめた。
ウクライナ軍は過去24時間で1200人以上の人員を失った。
ロシアの対空防衛システムは過去24時間でウクライナ軍の米国製誘導爆弾JDAMを4発と、米国製M142高機動ロケット砲システム「ハイマース」のロケット弾5発とドローン304機を撃墜した。
ロシア軍は過去24時間でウクライナ軍の軍事空港と攻撃ドローン組み立て作業所を攻撃した。