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岩屋外相 戦後80年で首相も「何も言わないわけにはいかない」
岩屋外相 戦後80年で首相も「何も言わないわけにはいかない」
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外相のこの発言は15日の参院外交防衛委員会で、石破首相の戦後80年談話についての日本維新の会の松沢成文議員の主張に答えたもの。節目の年に日本の首相も何等かの発言をせねばならず、謝罪云々の問題ではないという私見を岩屋氏は表した。 2025年4月15日, Sputnik 日本
2025-04-15T22:59+0900
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岩屋外相 戦後80年で首相も「何も言わないわけにはいかない」
外相のこの発言は15日の参院外交防衛委員会で、石破首相の戦後80年談話についての日本維新の会の松沢成文議員の主張に答えたもの。節目の年に日本の首相も何等かの発言をせねばならず、謝罪云々の問題ではないという私見を岩屋氏は表した。