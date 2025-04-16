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トランプ氏、対日交渉に直接参加へ
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米国のドナルド・トランプ大統領は16日、自らのSNS上で対日交渉に自身も参加すると明かした。 2025年4月16日, Sputnik 日本
2025-04-16T19:47+0900
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日本の赤沢経済再生担当相は同日、トランプ政権の関税措置をめぐる交渉に臨むため羽田空港を出発していた。交渉は日本時間の17日に始まる。
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トランプ氏、対日交渉に直接参加へ
米国のドナルド・トランプ大統領は16日、自らのSNS上で対日交渉に自身も参加すると明かした。
「日本側が今日、関税や軍事支援費用、『貿易の公平性』の交渉のためやってくる。私も財務長官、商務長官と共に参加する。日米双方にとって良い（グレートな！）解決策が見つかると願う」
日本の赤沢経済再生担当相は同日、トランプ政権の関税措置をめぐる交渉に臨むため羽田空港を出発していた。交渉は日本時間の17日に始まる。