https://sputniknews.jp/20250417/19783740.html
トランプ大統領「大きな進展」 赤沢経済再生相との会談後に投稿
トランプ大統領「大きな進展」 赤沢経済再生相との会談後に投稿
Sputnik 日本
米国のトランプ大統領は、赤沢経済再生相と会談を終えた後、自身のSNSに「日本の代表団と会談できてとても光栄だ。大きな進展だ」と投稿した。 2025年4月17日, Sputnik 日本
2025-04-17T08:00+0900
2025-04-17T08:00+0900
2025-04-17T10:33+0900
米国
国内
日米関係
ドナルド・トランプ
経済
貿易
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0c/05/19383335_0:213:2863:1823_1920x0_80_0_0_45a3377c47b4f505f1742c7807659d15.jpg
ワシントンを訪問中の赤沢経済再生相は、日本時間17日午前5時半すぎからトランプ大統領と約1時間会談した。 この会談には、日本との交渉を担っているベッセント財務長官や米通商代表部（USTR）のグリア代表のほか、ラトニック商務長官やウォルツ大統領補佐官も同席したとのこと。
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0c/05/19383335_143:0:2687:1908_1920x0_80_0_0_d78cc25e19743c70f873de7c8fdb1caf.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
米国, 国内, 日米関係, ドナルド・トランプ, 経済, 貿易
米国, 国内, 日米関係, ドナルド・トランプ, 経済, 貿易
トランプ大統領「大きな進展」 赤沢経済再生相との会談後に投稿
2025年4月17日, 08:00 (更新: 2025年4月17日, 10:33)
米国のトランプ大統領は、赤沢経済再生相と会談を終えた後、自身のSNSに「日本の代表団と会談できてとても光栄だ。大きな進展だ」と投稿した。
ワシントンを訪問中の赤沢経済再生相は、日本時間17日午前5時半すぎからトランプ大統領と約1時間会談した。
この会談には、日本との交渉を担っているベッセント財務長官や米通商代表部（USTR）のグリア代表のほか、ラトニック商務長官やウォルツ大統領補佐官も同席したとのこと。