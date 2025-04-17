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露日貿易、3月は対露輸出が47.6％増加＝財務省統計
露日貿易、3月は対露輸出が47.6％増加＝財務省統計
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日本の財務省が17日に発表した貿易統計によると、3月の日本からロシアへの輸出は前年同月比で47.6％増加した。一方、ロシアからの日本への輸入は4.3％減少した。 2025年4月17日, Sputnik 日本
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3月、ロシアへの輸出ではプラスチック製品が559.4％増加した。ロシアからの輸入では、野菜が175.2％増、魚介類が25.4％増、液化天然ガス（LNG）が10.8％増となった。 また、2024年度全体について、日本からロシアへの輸出は1.2％減少し、ロシアからの日本への輸入は12.3％減少した。
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露日貿易、3月は対露輸出が47.6％増加＝財務省統計
2025年4月17日, 12:22 (更新: 2025年4月17日, 12:52)
日本の財務省が17日に発表した貿易統計によると、3月の日本からロシアへの輸出は前年同月比で47.6％増加した。一方、ロシアからの日本への輸入は4.3％減少した。
3月、ロシアへの輸出ではプラスチック製品が559.4％増加した。ロシアからの輸入では、野菜が175.2％増、魚介類が25.4％増、液化天然ガス（LNG）が10.8％増となった。
また、2024年度全体について、日本からロシアへの輸出は1.2％減少し、ロシアからの日本への輸入は12.3％減少した。