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露米外相が電話会談
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ロシアのラブロフ外相と米国のルビオ国務長官が電話会談した。ロシア外務省が概要を発表した。 2025年4月18日, Sputnik 日本
2025-04-18T05:40+0900
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露米外相が電話会談
2025年4月18日, 05:40
(更新:
2025年4月18日, 05:46
)
© 写真 :
Maria Zakharova/Telegram
ラブロフ外相とルビオ米国務長官
© 写真 :
Maria Zakharova/Telegram
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ロシアのラブロフ外相と米国のルビオ国務長官が電話会談した。ロシア外務省が概要を発表した。
ルビオ国務長官はラブロフ外相に対し、自身及びウィトコフ米特使のウクライナ、フランス、その他一連の欧州諸国の代表者らとの接触について伝えた。
接触は露米間で実施された協議の議題に沿って行われた。
ラブロフ外相は、ウクライナ危機の根本原因を確実に除去するためにロシア政府は米国側との共同作業を続ける用意があることを確認した。
ルビオ国務長官は、ウクライナ危機を解決する必要があるというトランプ大統領の立場をラブロフ外相に伝達した。
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