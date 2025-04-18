https://sputniknews.jp/20250418/19787566.html
露正教会、モルドバ政府の対応批判
露正教会、モルドバ政府の対応批判
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ロシア正教会の代表レゴイダ氏は、モルドバ政府がモルドバ正教会の大司教が聖火を受け取るためにキシナウからイスラエルへ出発することを許可しなかったことを批判した。レゴイダ氏は「人々をキリストから引き離し、イースターの喜びを奪うつもりか？」と述べた。 2025年4月18日, Sputnik 日本
2025-04-18T15:45+0900
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また、モルドバ野党の社会党は「精神的テロで、正教会の弾圧を目的とした意図的な工作だ」と政府を批判した。
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ロシア正教会の代表レゴイダ氏は、モルドバ政府がモルドバ正教会の大司教が聖火を受け取るためにキシナウからイスラエルへ出発することを許可しなかったことを批判した。レゴイダ氏は「人々をキリストから引き離し、イースターの喜びを奪うつもりか？」と述べた。
また、モルドバ野党の社会党は「精神的テロで、正教会の弾圧を目的とした意図的な工作だ」と政府を批判した。