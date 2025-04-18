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緊迫、モルドバ情勢 ウクライナとはどう違う？
緊迫、モルドバ情勢 ウクライナとはどう違う？
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政治学者ドミトリー・エフスタフィエフHSE大教授がモルドバ情勢に関する見解を述べた。 2025年4月18日, Sputnik 日本
2025-04-18T17:16+0900
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緊迫、モルドバ情勢 ウクライナとはどう違う？
2025年4月18日, 17:16
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政治学者ドミトリー・エフスタフィエフHSE大教授がモルドバ情勢に関する見解を述べた。
ウクライナは場合、EUと米国の共同プロジェクトだったが、モルドバは完全に純EUのプロジェクト。
モルドバ正教会の聖職者に対するモルドバ政府の最近の行動から判断すると、多くの点で最も過激な反キリスト教国。
EUのモルドバ・プロジェクトは、米国の方針に反して実行されている。このことは、ウクライナで何らかの和平合意が成立した場合に備えて、ロシア国境付近に緊張の温床を作ろうとする試みのように見える。
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