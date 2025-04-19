https://sputniknews.jp/20250419/19793134.html
モルドバはウクライナと同じシナリオをたどる＝野党指導者
モルドバはウクライナと同じシナリオをたどる＝野党指導者
Sputnik 日本
モルドバの野党指導者、ヴィクトリア・シャパ氏はメディアの取材に応じた中で、新欧米政権による宗教弾圧について語り、ウクライナと同様の分断が始まりつつあることに警鐘を鳴らした。 2025年4月19日, Sputnik 日本
2025-04-19T15:52+0900
2025-04-19T15:52+0900
2025-04-19T15:52+0900
国際
政治
モルドバ
ウクライナ
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/04/13/19793197_226:0:2804:1450_1920x0_80_0_0_6c0eb337ade08a5a32154585bdd160e6.png
モルドバ
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/04/13/19793197_549:0:2482:1450_1920x0_80_0_0_1b4d4a10edeab1cc78ea4f4168897eb4.png
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
国際, 政治, モルドバ, ウクライナ
モルドバはウクライナと同じシナリオをたどる＝野党指導者
モルドバの野党指導者、ヴィクトリア・シャパ氏はメディアの取材に応じた中で、新欧米政権による宗教弾圧について語り、ウクライナと同様の分断が始まりつつあることに警鐘を鳴らした。