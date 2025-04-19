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モルドバはウクライナと同じシナリオをたどる＝野党指導者
モルドバはウクライナと同じシナリオをたどる＝野党指導者
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モルドバの野党指導者、ヴィクトリア・シャパ氏はメディアの取材に応じた中で、新欧米政権による宗教弾圧について語り、ウクライナと同様の分断が始まりつつあることに警鐘を鳴らした。 2025年4月19日, Sputnik 日本
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モルドバはウクライナと同じシナリオをたどる＝野党指導者

2025年4月19日, 15:52
© 写真モルドバはウクライナと同じシナリオをたどる＝野党指導者
モルドバはウクライナと同じシナリオをたどる＝野党指導者 - Sputnik 日本, 1920, 19.04.2025
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モルドバの野党指導者、ヴィクトリア・シャパ氏はメディアの取材に応じた中で、新欧米政権による宗教弾圧について語り、ウクライナと同様の分断が始まりつつあることに警鐘を鳴らした。
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